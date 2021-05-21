Парламент Азербайджана утвердил кандидатуры на должности судей Верховного суда

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании 21 мая утвердил кандидатуры на должности судей Верховного суда, сообщает в пятницу Trend.

Депутаты обсудили на заседании документ "О назначении судей Верховного суда", в соответствии с которым на должности судей Верховного суда выдвигаются кандидатуры Дадашева Ильгара Агабабаш оглу, Ахмедова Ахмеда Аббас оглу, Алиева Алескера Алиаббас оглу, Керимова Фархада Абдулкерим оглу, Мовсумова Назима Расим оглу, Нагиева Имана Магомед оглу, Раджабова Илькина Абульфаз оглу и Керимова Саяда Али оглу.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)