Письмо главы МИД Азербайджана о трагедии в селе Кельбаджарского района распространено в качестве документа ООН

БАКУ /Trend/ - Письмо главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова генсеку ООН Антонио Гуттеришу о предварительных результатах уголовного дела, проводимого в настоящее время Генеральной прокуратурой о целенаправленном убийстве мирного азербайджанского населения армянскими вооруженными силами в селе Башлыбель Кельбаджарского района в результате оккупационной политики Армении в апреле 1993 года, распространено как документ Генассамблеи и Совета безопасности ООН.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на МИД.