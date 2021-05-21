Азербайджанские и российские эксперты обсудили на платформе Baku Network ситуацию на армяно-азербайджанской границе (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские и российские эксперты обсудили на платформе Baku Network ситуацию на армяно-азербайджанской границе, неизбежность последовательных усилий сторон в целях делимитации и демаркации границ.
В обсуждениях приняли участие директор экспертной платформы Baku Network, эксперт Валдайского клуба Гюльнара Мамедзаде, директор АНО "Институт современного государственного развития" (РФ) Дмитрий Солонников, доктор философии по политическим наукам, ведущий научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Моисей Беккер и директор Центра истории Кавказа, эксперт ЮНЕСКО Ризван Гусейнов.
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