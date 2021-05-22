Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Таира Салахова (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 21 мая в 19:06)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Таира Теймур оглу Салахова.

Как передает Trend, в некрологе говорится:

"Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. 21 мая 2021 года на 93-м году жизни скончался выдающийся представитель азербайджанского изобразительного искусства, всемирно известный художник, Народный художник СССР и Азербайджанской Республики, вице-президент Российской академии художеств, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджанской Республики, лауреат премии Гейдара Алиева, персональный стипендиат Президента Азербайджанской Республики Таир Теймур оглу Салахов.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в городе Баку. Окончив среднюю школу, Таир Салахов в 1945-1950-х годах учился в Азербайджанском художественном училище им. Азима Азимзаде, а в 1951-1957 годах - в Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова.

В 1963-1974 годах Таир Салахов вел педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств, с 1975 года преподавал в Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова, а в 1984-1992 годах заведовалкафедрой в этом учебном заведении.

В 1979-1983 годах Таир Салахов занимал пост вице-президента Ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, с 1983 года был ее почетным президентом, в 1992 году был избран вице-президентом Международной федерации художников. Таир Салахов был почетным членом авторитетных творческих учреждений ряда стран.

Достигнув в своем многогранном творчестве гармоничного единства национальных традиций и наиболее прогрессивных ценностей мирового искусства, Таир Салахов вписал новые, яркие страницы в летопись азербайджанской культуры. Таиру Салахову принадлежат выдающиеся заслуги в формировании в начале 60-х годов минувшего века в Азербайджане самобытной национальной школы живописи. В графических полотнах, пейзажах и натюрмортах художника-новатора, тонко чувствовавшего пульс времени, одного из лидеров "сурового стиля" в живописи, воплощена романтика творческого труда, лаконично отражена душевная красота и внутренний мир человека, приверженного высоким идеалам. Художник создал обширную галерею портретов незабываемых личностей нашей истории и культуры, создав совершенные образцы азербайджанской живописи. Картины Таира Салахова, отличающиеся тематическим и жанровым разнообразием, многообразием художественных форм и эстетическим совершенством, воспевают высокие ценности гуманизма. Завораживающие полотна Таира Салахова, проникнутые безграничной любовью к родной земле, по праву занимают достойное место в Золотом фонде культурного наследия нашего народа.

Таир Салахов успешно работал и в области театрально-декорационного искусства. Будучи искусным театральным художником, он создал яркие, оригинальные и запоминающиеся декорации для сценических произведений.

Картины Таира Салахова, украшающие известные музеи мира и знаменитые галереи, хранящиеся в частных коллекциях, экспонирующиеся на персональных выставках, каждая из которых становилась ярким, памятным событием, представляют особую значимость в популяризации азербайджанской культуры далеко за пределами страны. Уникальный творческий опыт Таира Салахова, вложившего свои знания, опыт и умения в работу по воспитанию молодых мастеров кисти, и впредь будет служить школой для многих поколений художников. Таир Салахов снискал известность и как общественный деятель, избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджанской Республики, принимал деятельное участие в общественно-политической жизни страны, внес весомый вклад в осуществление политики в области культуры.

Многолетнее плодотворное творчество и кипучая общественная деятельность Таира Салахова, удостоенного многочисленных международных наград, всегда высоко ценились и находились в центре внимания. Награждение высшими наградами нашей независимой республики - орденами "Гейдар Алиев", "Истиглал" и "Эмек" 1-й степени, является проявлением глубокого уважения к искусству и личности Таира Салахова на Родине.

Светлая память о выдающемся художнике, крупном общественном деятеле, настоящем интеллигенте и искреннем человеке Таире Теймур оглу Салахове будет вечно жить в сердцах всех, кто его знал.

Аллах ряхмят элясин!"

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