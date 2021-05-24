Армения сама блокирует свою стабильность - российский политолог

БАКУ /Trend/ - Армения сама блокирует свою стабильность.

Об этом сказала Trend в понедельник политолог, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова.

По ее мнению, нестабильность в Армении в связи с предстоящими выборами еще больше усугубится, и не исключены провокации.

«В стране нет лидеров оппозиции, Никол Пашинян уже не является таким лидером, каким был раньше, и ему еще придется сражаться за свое место. Кроме того, государства, прошедшие через революцию, еще долго потом не могли похвастаться стабильностью» - сказала она.

Политолог отметила, что трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября 2020 года, должно позитивно сказаться на благосостоянии граждан Армении, поскольку откроются новые логистические пути, транспортные коридоры, инфраструктура начнет развиваться, появятся новые рабочие места, разблокируются коммуникации.

"Все это должно позитивно сказаться с точки зрения экономической стабильности, но поскольку в Армении сейчас есть реваншистские настроения и еще не прошел шок от поражения в войне, то следует сказать, что Армения сама блокирует эту стабильность", - сказала Гревцова.

По ее мнению, Пашинян, скорее всего, победит в предстоящих выборах, и продолжит проводить свою линию.

«Другой вопрос, наберет ли он большинство. Если нет, то он должен будет вступить в коалицию. С кем он вступит в эту коалицию - Кочаряном или Царукяном, и кто из них займет второе или третье место, тоже пока точно сказать нельзя. Обо всем этом будет известно после выборов», - сказала политолог.

Она добавила, что реваншистские настроения, которые сейчас царят в Армении, не приведут к стабильности, это чревато провокациями, политической дестабилизацией.

«Кому-то эти реваншистские настроения просто выгодны в ходе предстоящих выборов», - отметила Гревцова.

Она добавила, что реваншистские настроения будут препятствовать экономическому развитию и приведут к ухудшению отношений с Россией.

(Редактор: Натаван Эфендиева)