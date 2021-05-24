В Азербайджане обнародован объем средств, выделенных на оборону и нацбезопасность

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2020 году на оборонные расходы и национальную безопасность было выделено 16,8 процента средств госбюджета, или 4,425 миллиарда манатов.

Об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2020 год", сообщает в понедельник Trend.

Это на 31,6 процента, или 1,64 миллиарда манатов, больше, чем в 2019 году.

Согласно законопроекту, расходы на оборону составили 1 627 553 480 манатов, на национальную безопасность - 240 668 725 манатов, на охрану госграницы - 278 792 577 манатов, на исследования в сфере обороны и национальной безопасности - 3 704 889 манатов, на другую деятельность в сфере обороны и нацбезопасности - 1 604 370 767 манатов.

Кроме того, из госбюджета 2020 года на финансирование проектов особого оборонного назначения было выделено 139 миллионов манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)