В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ/Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в понедельник направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником – Днем Республики.

Как передает Trend, в письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Мне доставляет огромное удовольствие выразить Вам и братскому азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Мы, в частности, признаем Азербайджан страной с древним и богатым культурным наследием, государством, которое в результате Вашей разумной и дальновидной политики добилось ускоренного прогресса во всех областях и больших успехов в защите своих национальных интересов и восстановлении исторической справедливости, а также выражаем готовность всесторонне поддерживать в будущем.

Всецело уверен, что вековые узы дружбы и стратегического партнерства, основанные на принципах взаимного уважения и доверия между нашими братскими народами, благодаря нашим совместным усилиям и плодотворному диалогу на высоком уровне будут и далее укрепляться и подниматься на совершенно новый уровень во всех приоритетных направлениях.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, нескончаемых сил, семейного счастья и больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира, благополучия и устойчивого развития».

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Президент Республики Колумбия Иван Дуке Маркес в понедельник направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником – Днем Республики.

«Ваше превосходительство господин Президент.

Для меня честь от имени народа и правительства Колумбии передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики 28 Мая.

В эти исторические дни, когда отмечаются провозглашение Национальным советом Азербайджана в 1918 году независимости и образование Азербайджанской Демократической Республики, хотел бы сообщить Вашему превосходительству, что правительство Колумбии намерено и дальше развивать отношения с Азербайджаном, в частности, сотрудничая в области туризма, культуры и образования, а также укрепляя наши политические и экономические связи.

Хочу особо отметить наши усилия, направленные на улучшение двусторонних связей и повышение благосостояния наших народов, во время проведенных между нашими странами до сих пор встреч высокого уровня, а также периодических политических консультаций, постоянный политический диалог, отражающий нашу общую позицию по совместной работе в рамках взаимных интересов.

Нынешний глобальный кризис в области здравоохранения создает возможность для совместной работы во многих областях, в частности, в обеспечении прозрачного доступа к вакцине против вируса COVID-19, а также в научно-техническом сотрудничестве в борьбе с пандемией, инициативах, способствующих обмену опытом.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вашему превосходительству глубокое уважение и почтение, желаю народу Азербайджана мира и прогресса», – говорится в поздравительном письме.

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Король Марокко Мухаммед VI в понедельник направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником – Днем Республики.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство, дорогой брат!

От себя лично и от имени народа Марокко с большим удовольствием передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу – постоянного прогресса и процветания.

Пользуясь случаем, заявляю, что придаю большое значение долгосрочным, искренним отношениям между нашими странами и продолжу работать вместе с Вами для расширения наших связей во всех областях».

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Президент Республики Сингапур Халима Якоб в понедельник направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником – Днем Республики.

«Ваше превосходительство,

По случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики рада от имени народа Сингапура передать Вашей стране и народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания постоянного мира, счастья и благополучия.

В период продолжения нами совместных усилий в борьбе с пандемией COVID-19 Сингапур и впредь будет тесно сотрудничать с международной общественностью для охраны жизни людей и снижения влияния пандемии», – говорится в поздравительном письме.

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Президент Республики Индонезия Джоко Видодо в понедельник направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником – Днем Республики.

«Ваше превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас и азербайджанский народ по случаю 28 Мая – Дня Республики, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а Вашему народу – постоянного прогресса, процветания, передаю наилучшие пожелания.

Надеюсь, что существующие между Индонезией и Азербайджаном дружественные отношения будут постоянно развиваться на благо наших стран и народов.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение, пожелания крепкого здоровья и благосостояния», – говорится в поздравительном письме.