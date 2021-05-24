Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях Anatolian Phoenix – 2021
БАКУ /Trend/ - Международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix – 2021, проходящие с участием военнослужащих разных стран, стартовали на авиабазе в Конье, Турция.
Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, сначала на макете местности был представлен подробный брифинг по планированию учений, процессу подготовки и задачам, которые будут выполняться поэтапно.
В военном ведомстве отметили, что на учениях азербайджанскую армию представляют военнослужащие ВВС и ВМС.
Учения продлятся до четвертого июня.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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