В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф бин Ахмед Аль-Усаймин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником – Днем Республики.

Как сообщает во вторник Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.

Для меня честь сердечно поздравить Ваше превосходительство и азербайджанский народ с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а азербайджанскому народу – прогресса и благосостояния.

Организация исламского сотрудничества высоко ценит тесные связи с Азербайджанской Республикой и одобряет роль Вашей страны в деле поддержки структуры, цель которой заключается в совместном поощрении исламских ценностей. ОИС и впредь продолжит усилия в деле пропаганды общих ценностей государств - членов и укрепления взаимного сотрудничества между странами.

Надеюсь, что Ваше превосходительство и дальше будет поддерживать и вносить вклад в укрепление солидарности между народами стран-участниц и открытие новых горизонтов для совместной исламской деятельности.

Господин Президент, прошу Вас принять мое высочайшее уважение и почтение".

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Федеральный Президент Австрии Александр Ван дер Беллен направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Республики.

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, в то время, когда мир столкнулся с вызовами, передаю Вам пожелания личного благополучия, а азербайджанскому народу – счастья и мирного будущего", - говорится в поздравительном письме.

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Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Республики.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите уверения в неизменном к Вам почтении и самые искренние поздравления по случаю Дня Республики.

В этот праздничный день позвольте пожелать Вам и всему дружественному азербайджанскому народу крепкого здоровья, счастья, процветания, мира, стабильности и благополучия.

Азербайджан достиг впечатляющих успехов в общественно-политической и социально-экономической сферах, благодаря чему занимает достойное место на мировой арене.

Для Астраханской области Азербайджанская Республика была и остается ключевым партнером. На протяжении многих лет благодаря Вашему личному вниманию наше сотрудничество, основанное на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, успешно развивается и крепнет. Уверен в том, что астраханско-азербайджанские многоплановые связи и далее будут плодотворными и интенсивными, а наше взаимодействие продолжится на всех направлениях в интересах народов двух стран".