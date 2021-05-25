Стала известна дата последнего заседания весенней сессии парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Последнее заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана планируется провести 31 мая, сообщает во вторник Trend.

На следующей неделе завершается весенняя сессия парламента, которая в соответствии с его внутренним уставом начинается 1 февраля и длится до 31 мая.

Кроме того, ожидается, что Милли Меджлис проведет внеочередную специальную сессию, которая, согласно внутреннему уставу парламента, созывается по инициативе Президента Азербайджана или 43 депутатов законодательного органа.

По окончании внеочередной сессии депутаты уходят на каникулы, которые длятся с 15 июня по 30 августа.

Во время каникул депутатам выплачивается пособие в размере двухмесячного должностного оклада на отдых и лечение.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)