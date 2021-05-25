Определилась дата обсуждения законопроекта об исполнении Госбюджета Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Определилась дата обсуждения в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) законопроекта «Об исполнении Государственного бюджета Азербайджана на 2020 год».
Как сообщает во вторник Trend, документ будет вынесен на обсуждение на очередном пленарном заседании парламента, которое планируется провести 27 мая.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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