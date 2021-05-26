Азербайджан и Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Австрию встретился 26 мая с исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассино Зербо, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
Стороны на встрече выразили удовлетворение уровнем взаимного сотрудничества и обсудили его перспективы.
Байрамов подробно проинформировал Зербо о 44-дневной Отечественной войне Азербайджана. Он отметил, что армянская сторона прибегла к непропорциональным методам ведения военных действий.
Министр также сообщил, что Армения во время войны нанесла ракетные удары по гражданским объектам Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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