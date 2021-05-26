Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня Республики.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня.

Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях – на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания».