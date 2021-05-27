Президент Ильхам Алиев принял министра национального образования Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 мая принял министра национального образования Турции Зию Сельджука.
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