Премьер-министр Грузии поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня Республики.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

«Ваше превосходительство.

От имени правительства Грузии и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики, желаю Вам и братскому азербайджанскому народу мира, спокойствия и успехов.

Грузия придает большое значение стратегическому партнерству с Азербайджанской Республикой. С чувством удовлетворения хотел бы отметить, что нашими общими усилиями плодотворное сотрудничество и добрососедские связи между нашими странами успешно развиваются. Мы намерены укреплять наше нерушимое стратегическое партнерство и дружеские отношения, это внесет вклад в укрепление прогресса и благополучия наших стран.

Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, еще раз выражаю Вам свое глубокое почтение».