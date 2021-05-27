Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с украинским коллегой
БАКУ /Trend/ - По инициативе противоположной стороны 27 мая 2021 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Украины Дмитро Кулебой.
Как сообщили в четверг Trend в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, Дмитро Кулеба поздравил азербайджанского коллегу с 28 Мая – Днем Республики и передал ему искренние и наилучшие пожелания.
Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе.
Министр Джейхун Байрамов проинформировал украинского коллегу о новой ситуации, возникшей в регионе после конфликта, ходе реализации трехсторонних соглашений, а также о недавней напряженности в приграничной зоне и провокациях армянской стороны.
Стороны также обсудили различные аспекты повестки дня двустороннего сотрудничества.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)