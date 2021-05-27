В страну из Сирии доставлены 20 граждан Азербайджана – МИД

БАКУ /Trend/ - 27 мая 2021 года была осуществлена репатриация на родину 20 граждан Азербайджана, в том числе шести женщин и 14 детей, содержащихся в лагере Амерна в городе Джераблус (Сирия).

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в информации Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана о репатриации граждан Азербайджана из Сирии.

Подчеркивается, что вышеупомянутые лица были доставлены в нашу страну в результате поэтапных мер, принятых Правительством Азербайджана.

«Таким образом, в первую очередь было установлено местонахождение подлежащих репатриации женщин и несовершеннолетних, были уточнены их личности и принадлежность к гражданству Азербайджана. После этого в Турцию были командированы представители соответствующих государственных структур, входящих в Рабочую группу по репатриации граждан Азербайджана из Ирака и Сирии.

В результате совместной деятельности с соответствующими государственными органами Турции 25 мая текущего года был обеспечен переезд вышеуказанных граждан из Сирии в Турцию.

Направленная в Турцию делегация 26 мая 2021 года провела первичное медико-психологическое обследование женщин и детей, оказала им необходимую помощь. После этого посольство Азербайджана в Турции выдало нашим гражданам "Свидетельства о возвращении в Азербайджан" для возвращения в страну, и они были обеспечены авиабилетами.

В сопровождении сотрудников Миграционной службы Турецкой Республики и делегации Азербайджанской Республики 27 мая этого года была обеспечена репатриация вышеуказанных граждан в Азербайджан рейсом Стамбул – Баку.

Правительство Азербайджана планирует принять все необходимые меры для реинтеграции и реабилитации соответствующих лиц.

Репатриация было обеспечена при совместных и координированных действиях соответствующих государственных органов Азербайджана. Особо следует отметить помощь Турции в ​​реализации этого процесса.

Правительство Азербайджана будет продолжать принимать необходимые меры для защиты прав и свобод своих граждан в соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями, участником которых является наша страна», – говорится в информации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)