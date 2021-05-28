Премьер Азербайджана встретился с белорусским коллегой

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился с азербайджанским коллегой Али Асадовым, сообщает в пятницу Trend.

В ходе встречи Головченко поздравил Асадова по случаю 28 Мая - Дня Республики в Азербайджане.

В преддверии заседания глав правительств СНГ сегодня в Минске состоялась встреча премьер-министра Беларуси с участниками заседания, в котором участвовал и премьер Азербайджана.

В течение дня ожидается, что участников заседания примет президент Беларуси Александр Лукашенко, затем состоится заседание Совета глав правительств СНГ.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)