В Зангиланском районе открылась новая воинская часть Погранслужбы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории Зангиланского района 28 мая к служебно-боевой деятельности приступил новый комплекс воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ГПС.

На организованном в связи с этим мероприятии выступил начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев.

В рамках мероприятия проявившим мужество и героизм в Отечественной войне военнослужащим, награжденным Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым за отличие в освобождении Физули, Джебраила, Зангилана, Губадлы, Ходжавенда, Суговушана и города Шуша, были вручены ордена и медали, участникам боевых операций, всему личному составу, внесшему вклад в общую победу, лицам, принявшим участие в строительстве воинской части, была выражена признательность.

После церемонии открытия были осмотрены штаб, служебные и административные помещения, жилые дома для офицерского состава, казарма, столовая, банно-прачечный комплекс, продовольственные склады, склады для обмундирования и вооружения, автопарк, боевая техника и боеприпасы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)