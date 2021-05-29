В Агдамском и Ходжавендском районах открылись новые воинские части ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На территории Агдамского и Ходжавендского районов введены в эксплуатацию еще две воинские части модульного типа, оснащенные современным оборудованием, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава.

В целях организации служебно-боевой деятельности личного состава, обеспечения надлежащих бытовых условий на территории Агдамского и Ходжавендского районов введены в эксплуатацию еще две воинские части модульного типа, оснащенные современным оборудованием.

На церемонии открытия, проведенной по случаю Дня Республики, командир воинского объединения генерал-майор Маис Бархударов передал личному составу поздравления министра обороны.

Отметим, что в целях организации и несения боевого дежурства и службы войск на высоком уровне служебные комнаты в комплексах модульного типа оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

Процесс строительства новых воинских частей модульного типа продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)