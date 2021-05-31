Азербайджан и Турция обсудят вопросы расширения сотрудничества в военной сфере

БАКУ /Trend/ - В Баку третьего июня начнет свою работу 13-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Участники заседания обсудят нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах.

Стороны также рассмотрят перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)