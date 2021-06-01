В рамках учений Anatolian Phoenix-2021 в Турции организован День высокопоставленных наблюдателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Турции заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Таиров принял участие в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, организованном в рамках учений Anatolian Phoenix-2021, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского минобороны.

Вначале гости понаблюдали за показательными полетами самолетов F-5 и F-16 пилотажных групп Solo Türk и Türk Ulduzları ВВС Турции.

Затем состоялся брифинг, посвященный целям учений, подготовке и размещению личного состава, привлеченным силам, выполняемым задачам, полетам и применению авиационных средств.

Гости познакомились с задействованным в учениях личным составом, осмотрели авиационные средства и понаблюдали за практическим выполнением поставленных задач.

Задействованные в учениях военнослужащие выполнили задачи по различным эпизодам.

Руководство учений высоко оценило уровень профессионализма военнослужащих ВВС и спецназа ВМС Азербайджана.

Напомним, что международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2021 проходят в Конье (Турция) с участием военнослужащих из разных стран.

Азербайджан на учениях представляют военнослужащие ВВС и ВМС.

Учения продлятся до четвертого июня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)