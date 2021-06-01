Завершилось следствие в отношении членов армянских вооруженных формирований, совершивших теракты на территории Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана распространили совместную информацию.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт СГБ, в информации подчеркивается, что завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористические акты и другие преступные действия на территории страны.
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Завершилось следствие в отношении членов армянских вооруженных формирований, совершивших теракты на территории Азербайджана
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