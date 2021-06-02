Мы не видим какой-либо роли Франции в достижении прекращения огня в регионе – МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Прежде всего, мы хотели бы подчеркнуть, что прекращение огня в регионе обеспечивается на основе совместного заявления, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года. Временно дислоцированные в Азербайджане российские миротворческие силы выполняют миссию по обеспечению прекращения огня. Мы не видим какой-либо роли Франции в этом вопросе.

Как передает Trend, об этом сообщила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывания президента Франции Эмануэля Макрона на совместном брифинге с премьер-министром Армении.

Лейла Абдуллаева отметила, что азербайджанская сторона всегда занимала позицию в плане обмена военнопленных по принципу «всех на всех»:

«Как мы неоднократно заявляли, в Азербайджане нет военнопленных армянского происхождения. Что касается участников диверсионной группы, отправленных на территорию Азербайджана 26 ноября 2020 года, после подписания трехстороннего заявления, и совершивших там террористический акт, а также членов разведывательно-диверсионной группы, пытавшейся 27 мая заминировать дороги в направлении Кельбаджарского района, то они не являются военнопленными.

По поводу ложных обвинений, выдвинутых Арменией в отношении пропавших без вести армянских солдат, отметим, что, как было обнаружено недавно в Армении, пропавшие без вести армянские солдаты хранятся в холодильнике одного из моргов, что вызвало большой скандал в Армении.

Азербайджан же со своей стороны, исходя из гуманитарных принципов, обнаружил и передал армянской стороне тела около 1600 армянских военнослужащих при участии российских миротворцев и представителей Международного Комитета Красного Креста. Однако Армения до сих пор не предоставила информацию о 4 тысячах азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Мы приветствуем выступление президента Франции о реставрации мусульманских памятников. Однако в связи с названием "Нагорный Карабах", которое президент Франции упомянул в своем выступлении, мы хотели бы подчеркнуть, что такой административно-территориальной единицы не существует.

Что касается затронутого в выступлении вопроса о прямом диалоге, то он уже идет. Ссылаясь на заявление, подписанное лидерами Азербайджана, Армении и России 11 января 2021 года, проводятся встречи на уровне вице-премьеров и осуществляется диалог. Однако Франция не играет какой-либо роли в этом процессе.

Что касается процесса делимитации и демаркации, как мы и заявляли, Азербайджан поддерживает начало процесса делимитации, и этот процесс должен быть урегулирован путем переговоров.

Еще раз хотим отметить, что азербайджанские военнослужащие несут службу на родных землях. Хотели бы с сожалением отметить, что, хотя Франция является сопредседателем с 1997 года, французская сторона никогда не призывала к выводу армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, несмотря на то, что это было требованием соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Относительно урегулирования пограничных вопросов путем переговоров, мы хотели бы отметить, что Азербайджан всегда был сторонником переговорного урегулирования конфликта и уже 28 лет участвует в переговорном процессе. Поэтому Азербайджан всегда открыт для дискуссий и переговоров.

Заявление о категорическом возвращении Франции в регион непонятно. Франция является страной-сопредседателем и участвует в региональных процессах с 1997 года, следовательно, это утверждение непонятное.

Не секрет, что Франция испытывает особые симпатии к Армении, но как сопредседатель Минской группы эта страна должна сохранять официальный нейтралитет. Надеемся, что в соответствии с мандатом сопредседателя Франция проявит нейтральную и беспристрастную позицию».