Мы не видим какой-либо роли Франции в достижении прекращения огня в регионе – МИД Азербайджана (версия 2)

Политика 2 июня 2021 00:36 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия вышла в 23:47)

БАКУ /Trend/ - Прежде всего, мы хотели бы подчеркнуть, что прекращение огня в регионе обеспечивается на основе совместного заявления, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года. Временно дислоцированные в Азербайджане российские миротворческие силы выполняют миссию по обеспечению прекращения огня. Мы не видим какой-либо роли Франции в этом вопросе.

Как передает Trend, об этом сообщила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывания президента Франции Эмануэля Макрона на совместном брифинге с премьер-министром Армении.

Лейла Абдуллаева отметила, что азербайджанская сторона всегда занимала позицию в плане обмена военнопленных по принципу «всех на всех»:

«Как мы неоднократно заявляли, в Азербайджане нет военнопленных армянского происхождения. Что касается участников диверсионной группы, отправленных на территорию Азербайджана 26 ноября 2020 года, после подписания трехстороннего заявления, и совершивших там террористический акт, а также членов разведывательно-диверсионной группы, пытавшейся 27 мая заминировать дороги в направлении Кельбаджарского района, то они не являются военнопленными.

По поводу ложных обвинений, выдвинутых Арменией в отношении пропавших без вести армянских солдат, отметим, что, как было обнаружено недавно в Армении, пропавшие без вести армянские солдаты хранятся в холодильнике одного из моргов, что вызвало большой скандал в Армении.

Азербайджан же со своей стороны, исходя из гуманитарных принципов, обнаружил и передал армянской стороне тела около 1600 армянских военнослужащих при участии российских миротворцев и представителей Международного Комитета Красного Креста. Однако Армения до сих пор не предоставила информацию о 4 тысячах азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Мы приветствуем выступление президента Франции о реставрации мусульманских памятников. Однако в связи с названием "Нагорный Карабах", которое президент Франции упомянул в своем выступлении, мы хотели бы подчеркнуть, что такой административно-территориальной единицы не существует.

Что касается затронутого в выступлении вопроса о прямом диалоге, то он уже идет. Ссылаясь на заявление, подписанное лидерами Азербайджана, Армении и России 11 января 2021 года, проводятся встречи на уровне вице-премьеров и осуществляется диалог. Однако Франция не играет какой-либо роли в этом процессе.

Что касается процесса делимитации и демаркации, как мы и заявляли, Азербайджан поддерживает начало процесса делимитации, и этот процесс должен быть урегулирован путем переговоров.

Еще раз хотим отметить, что азербайджанские военнослужащие несут службу на родных землях. Хотели бы с сожалением отметить, что, хотя Франция является сопредседателем с 1997 года, французская сторона никогда не призывала к выводу армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, несмотря на то, что это было требованием соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Относительно урегулирования пограничных вопросов путем переговоров, мы хотели бы отметить, что Азербайджан всегда был сторонником переговорного урегулирования конфликта и уже 28 лет участвует в переговорном процессе. Поэтому Азербайджан всегда открыт для дискуссий и переговоров.

Заявление о категорическом возвращении Франции в регион непонятно. Франция является страной-сопредседателем и участвует в региональных процессах с 1997 года, следовательно, это утверждение непонятное.

Не секрет, что Франция испытывает особые симпатии к Армении, но как сопредседатель Минской группы эта страна должна сохранять официальный нейтралитет. Надеемся, что в соответствии с мандатом сопредседателя Франция проявит нейтральную и беспристрастную позицию».

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране за сутки от коронавируса скончались 173 человека
В Иране за сутки от коронавируса скончались 173 человека
В Иране обнародовали последнюю ситуацию с коронавирусом
В Иране обнародовали последнюю ситуацию с коронавирусом
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 216 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 216 человек
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Совбез ООН проведет 22 июня встречу высокого уровня по ситуации в Афганистане В мире 00:58
В Канаде допустили комбинированное применение вакцин AstraZeneca, Moderna и Pfizer Другие страны 00:15
Греция обнародовала данные по товарообороту с Туркменистаном Бизнес 00:01
Постпред США при ООН посетит Турцию 2-4 июня США 1 июня 23:47
Мы не видим какой-либо роли Франции в достижении прекращения огня в регионе – МИД Азербайджана Политика 1 июня 23:47
Карло Анчелотти назначен главным тренером мадридского "Реала" Спорт 1 июня 23:00
В Ираке зафиксировали первый случай смерти пациента с "черной плесенью" Арабские страны 1 июня 22:18
Фонд YAŞAT совместно с Федерацией детских игр и спортивных клубов Турции представил проект «Караван подарков» (ФОТО) Общество 1 июня 21:52
Турция готова поддержать сотрудничество Грузии, Азербайджана и Армении - Эрдоган Турция 1 июня 21:51
Азербайджан дал согласие на сохранение в силе плана по увеличению добычи нефти в июле Экономика 1 июня 21:28
За сутки в мире выявили на 99 тыс. случаев COVID-19 меньше, чем днем ранее В мире 1 июня 21:26
В Хачмазском районе организована выставка-продажа ручных изделий женщин-предпринимателей (ФОТО) Экономика 1 июня 21:09
В Швейцарии приветствуют иранские товары Иран 1 июня 21:06
130 тысяч доз вакцины «Спутник V» поставят в Туркестанскую область Казахстана Казахстан 1 июня 21:04
ГЭЦ Азербайджана обратился к ученикам в связи с выпускными экзаменами Общество 1 июня 20:10
Завершилось следствие в отношении членов армянских вооруженных формирований, совершивших теракты на территории Азербайджана Политика 1 июня 19:38
Компания, сбрасывающая отходы в Каспий в бакинском поселке, привлечена к ответственности Общество 1 июня 19:19
В этот раз продукция компании GAZELLİ GROUP была изготовлена детьми (ФОТО) Бизнес 1 июня 18:53
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новоназначенного посла Италии (ФОТО) Политика 1 июня 18:48
Генсек ООН поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 1 июня 18:48
В Азербайджане начался сбор урожая зерновых (ФОТО) Экономика 1 июня 18:47
Село Тинли Губадлинского района (ВИДЕО) Политика 1 июня 18:44
В Украине состоялись концерты, посвященные 103-летию Азербайджанской Демократической Республики (ВИДЕО,ФОТО) Культура 1 июня 18:40
СЕ помогает расширить возможности проведения обучающих программ по борьбе с дискриминацией в Грузии Бизнес 1 июня 18:26
В Баку отличная гоночная трасса, и можно воспользоваться ее преимуществами - немецкий пилот Общество 1 июня 18:19
Посольство Турции опубликовало информацию о правилах пересечения грузинско-турецкой границы Транспорт 1 июня 18:18
Всё смогу… - проект азербайджанского танцора в Москве Культура 1 июня 18:10
Водоснабжение части Сумгайыта будет ограничено Общество 1 июня 18:06
В Грузии наблюдается снижение импорта оливок Бизнес 1 июня 18:05
«Азеришыг» и MİX PRO подписали контракт Бизнес 1 июня 18:01
Беларусь увеличила импорт азербайджанской продукции более чем вдвое Бизнес 1 июня 18:00
Лавров сообщил о прогрессе на переговорах по ядерной сделке в Вене Ядерная программа 1 июня 18:00
Глава Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 1 июня 17:58
Новак рассказал, что будут обсуждать страны ОПЕК+ Россия 1 июня 17:55
Пашинян остался верен своему политическому амплуа и манипуляционному поведению - азербайджанский политобозреватель Политика 1 июня 17:54
Сопредседатели МГ ОБСЕ могли бы в ближайшее время посетить границу Азербайджана и Армении – постпред РФ Политика 1 июня 17:53
Moderna запустила процесс получения полного одобрения в США своей вакцины от коронавируса США 1 июня 17:48
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 1 июня 17:44
Турция ратифицировала соглашение о взаимной защите и продвижении инвестиций c Грузией Бизнес 1 июня 17:42
Питьевая вода в Баку полностью соответствует нормам – Центр гигиены и эпидемиологии Общество 1 июня 17:38
Восстановление освобожденных территорий Азербайджана станет драйвером отраслей в ненефтяном секторе Бизнес 1 июня 17:36
Baku Book Center и Бахрам Багирзаде провели праздник книги для детей из семей шехидов (ФОТО) Культура 1 июня 17:34
Как на бакинском небосводе зажигаются новые звезды (ФОТО/ВИДЕО) Культура 1 июня 17:28
Nar поддержал соревнование проведенное среди детей из семей шехидов и ветеранов (ФОТО) ИКТ 1 июня 17:24
Казахстан теряет актуальность для трудовых мигрантов из Турции Турция 1 июня 17:18
Как выглядит трехлетняя Нани из первого азербайджанского сериала "Bəyaz həyat", сейчас ей 21 год (ВИДЕО, ФОТО) Культура 1 июня 17:18
Британская BP покупает активы в области солнечной энергетики в США Европа 1 июня 17:15
Цена нефти Brent превысила $71 за баррель впервые с восьмого марта Энергетика 1 июня 17:14
Филиал российской компании в Туркменистане закупит конденсаторную установку Тендеры 1 июня 17:12
Узбекская операционная компания объявила тендер на бурение скважины Тендеры 1 июня 17:07
В минэкологии назвали пляжи Баку, безопасные для купания Общество 1 июня 17:05
МИВТ назвало общую сумму иностранных средств, привлечённых в Узбекистан за четыре месяца Узбекистан 1 июня 16:59
Бакинская фондовая биржа провела размещение транша среднесрочных облигаций Минфина Финансы 1 июня 16:57
В Центре гигиены и эпидемиологии рассказали, какие пляжи в Баку будут открыты для посетителей Общество 1 июня 16:53
Список улиц и проспектов Баку, закрывающихся в связи с проведением Формулы-1 Общество 1 июня 16:52
Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане Общество 1 июня 16:46
В Азербайджане выявлено 176 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 475 человек Общество 1 июня 16:41
ОАО "Азерсу" выявило более 7,5 тыс. фактов незаконного использования питьевой воды (ФОТО) Общество 1 июня 16:39
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по росту добычи на июнь - июль Арабские страны 1 июня 16:34
Представители СМИ, освещающие Гран-при Азербайджана Формулы-1, сдадут тест на COVİD-19 Общество 1 июня 16:28
«Туркменгеология» объявляет тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 1 июня 16:26
Правительство Эстонии отменило обязательное ношение масок Европа 1 июня 16:25
ЦБ Азербайджана выделит 274 тыс. манатов на обеспечение функционирования систем контроля банкнот Финансы 1 июня 16:23
Ограничен ввоз в Азербайджан птичьего мяса из Бремена Общество 1 июня 16:22
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) Общество 1 июня 16:18
Выгодная кампания от Халг Банк: Sürətli olan Qazanır! Экономика 1 июня 16:15
Франция намерена сделать все, чтобы добиться развития диалога между Баку и Ереваном – Макрон Политика 1 июня 16:09
В AccessBank назначены новые Управляющий и Исполнительный Директора Экономика 1 июня 16:05
ТОР-10 частных компаний в ненефтяном экспорте Азербайджана в январе-апреле 2021 г. Бизнес 1 июня 16:04
Новые гидроэлектростанции Грузии выработали значительное количество электроэнергии Энергетика 1 июня 16:04
Еще один автобусный маршрут в Баку переходит на безналичную оплату проезда Азербайджан 1 июня 15:56
В Баку празднуют день детей (ФОТО) Общество 1 июня 15:31
В Азербайджане госзакупки по итогам 301 открытого электронного тендера превысили 70 млн манатов Бизнес 1 июня 15:31
В Израиле отменены почти все карантинные ограничения Израиль 1 июня 15:28
Неизвестный попытался ограбить отделение банка в Испании Европа 1 июня 15:22
В Бардинском районе построен дом для семьи шехида (ФОТО) Общество 1 июня 15:20
Новый «Детский сберегательный вклад» от Muganbank Экономика 1 июня 15:20
В РФ заявили об интересе Ирана к различным видам российского оружия Политика 1 июня 15:18
В Азербайджане необходимо ужесточить наказание за ранние браки – Бахар Мурадова Общество 1 июня 15:08
AZAL увеличивает количество рейсов в Москву Транспорт 1 июня 15:07
Визит премьер-министра Грузии в Турцию имеет важное стратегическое значение для обеих стран - глава МИД Бизнес 1 июня 15:01
Туркменистан назвал принятые меры по борьбе с пандемией COVID-19 Туркменистан 1 июня 15:00
Песков: Инспекторы из РФ проверили условия для возобновления сообщения с курортами Египта Россия 1 июня 14:52
ИКГФ Азербайджана огласил объем выданных по гослинии ипотечных кредитов Финансы 1 июня 14:51
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы в мае Азербайджан 1 июня 14:47
Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации Европа 1 июня 14:43
Узбекское АО объявило тендер на приобретение сырья Тендеры 1 июня 14:38
Всемирно известный хореограф проведет мастер-классы в Баку Культура 1 июня 14:36
Агентство по развитию медиа Азербайджана назвало цель конкурса по поддержке интернет-СМИ Общество 1 июня 14:30
Минтруда Азербайджана усиливает защиту прав граждан с инвалидностью Общество 1 июня 14:22
В ноябре в Азербайджане пройдет V Детский форум Общество 1 июня 14:18
Глава Минздрава Грузии заразилась коронавирусом Грузия 1 июня 14:16
Сильная азербайджанская женщина, воины и символы Ширваншахов, Сефевидов, Аггоюнлу и Атропатены (ВИДЕО) Культура 1 июня 14:08
В Туркменистане обнародован размер освоенных инвестиций Бизнес 1 июня 14:01
Обязательства банков Азербайджана за год возросли Финансы 1 июня 13:59
Крупнейшая в Азербайджане компания по производству хлопка наращивает экспорт продукции Бизнес 1 июня 13:53
"Золотые дети" Азербайджана провели праздничный концерт (ВИДЕО) Культура 1 июня 13:50
В Наримановском районе Баку в рамках проекта "Наш двор" благоустроен очередной двор (ФОТО) Общество 1 июня 13:49
Денежная база в Азербайджане за год выросла более чем на четверть Финансы 1 июня 13:41
Объем валютных резервов ЦБ Азербайджана за год увеличился Финансы 1 июня 13:37
Все новости