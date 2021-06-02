Выдворены армянские военные, проникшие на территорию Азербайджана в кельбаджарском направлении

БАКУ /Trend/ - Проникшие в Азербайджан армянские военные выдворены с территории страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Первого июня, примерно в 20:00, около 40 армянских военных проникли на 400 метров вглубь азербайджанской территории в направлении села Армудлу Кельбаджарского района.

В сообщении отмечается, что они дислоцировались в точке с координатами 40 градусов 04 минуты 30 секунд северной широты и 45 градусов 54 минуты 42 секунды восточной долготы (N 40°04′30″; E 45°54′42″).

Благодаря мерам, принятым ВС Азербайджана, армянские вооруженные силы были выдворены с азербайджанской территории. Во время их выдворения оружие не применялось.

«Проникновение армянских вооруженных сил на территорию Азербайджана является очередной провокацией, и ответственность за это полностью лежит на армянской стороне. Произошедшее еще раз показывает, что несмотря на призывы международного сообщества и азербайджанской стороны решить пограничные вопросы путем переговоров и диалога, Армения нацелена на обострение ситуации на государственной границе с Азербайджаном. Попытки нарушения госграницы Азербайджана и проникновения на его территорию армянских вооруженных сил и далее будут пресекаться решительными действиями. Армения должна уважать границы и территориальную целостность соседних государств и прекратить провокации, которые могут обострить ситуацию в регионе», - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)