Правящие партии Азербайджана и Турции подписали протокол о намерениях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Правящие партии Азербайджана и Турции подписали Протокол о намерениях по сотрудничеству, сообщает в среду Trend.

Протокол подписали зампред правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Таир Будагов и первый зампред Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулуш.

Протокол о намерениях подписан в рамках визита делегации ПЕА в Турцию.

На встрече, проведенной в центральном штабе Партии справедливости и развития в Анкаре, была высоко оценена реальная ситуация и обсуждены перспективы связей и сотрудничества между правящими политическими партиями двух братских стран.

После церемонии подписания Будагов и Куртулуш провели совместную пресс-конференцию.

Отметим, что в рамках визита, который продлится до 3 июня, будут проведены другие встречи делегаций партий, а также обсуждены вопросы сотрудничества между молодежными объединениями и ревизионными комиссиями ПЕА и Партии справедливости и развития Турции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)