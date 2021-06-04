Азербайджан направил межгосударственную жалобу в ЕСПЧ (версия 2)
(первая версия в 11:51)
БАКУ /Trend/ - Азербайджан направил межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает в пятницу Trend.
Жалоба направлена в связи с отказом Армении предоставить соответствующие карты минных полей, которые угрожают жизням людей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Это вторая межгосударственная жалоба против Армении, которая будет способствовать усилению давления на эту страну для выполнения ею обязательств, вытекающих из международного права.
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