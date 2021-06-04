Азербайджан планирует свое будущее как часть единого Южного Кавказа – Шахин Мустафаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует свое будущее как часть единого, интегрированного Южного Кавказа.

Как сообщаетTrend, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума.

Вице-премьер отметил, что будущее Южного Кавказа следует рассматривать в контексте разрешения затянувшегося армяно-азербайджанского конфликта, в результате которого были освобождены ранее оккупированные территории Азербайджана.

«Поствоенный период открывает новые возможности для сотрудничества, взаимной торговли, открытия коммуникаций и создания новых транспортных коридоров в регионе. Азербайджан смотрит в будущее и планирует свое будущее как часть единого, интегрированного Южного Кавказа», – сказал Мустафаев.

Он подчеркнул, что одним из важных вопросов является реализация транспортных проектов: «Я хочу напомнить заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, согласно которым должны быть открыты все экономические и транспортные связи региона. Мы считаем, что это отвечает интересам всех стран Южного Кавказа, а также наших ближайших соседей и партнеров – России, Турции и Ирана. Азербайджан привержен полному выполнению этих заявлений, а также обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе, в том числе нормализации постконфликтной ситуации и разрешению всех разногласий дипломатическими средствами. Эта позиция должна рассматриваться как шаг, рассчитанный на открытие новых перспектив для развития интеграции региона. Для перспективного развития региона нет альтернативы сотрудничеству».

Шахин Мустафаев добавил, что восстановительные работы на освобожденных территориях уже начаты, в частности, реализуются инфраструктурные проекты, строятся автомобильные магистрали и аэропорты.

«Правительство Азербайджана выделило все необходимые ресурсы, включая финансовые, для выполнения этих работ. Хочу еще раз повторить, что Азербайджан рассматривает трехсторонние заявления как гарантию долгосрочного мира и безопасности в регионе. Мы всегда готовы к взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству», – подытожил он.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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