Совет печати Азербайджана подготовил обращение в международные медиаструктуры по поводу гибели журналистов в Кельбаджарском районе

Политика 4 июня 2021 16:01 (UTC+04:00)
Совет печати Азербайджана подготовил обращение в международные медиаструктуры по поводу гибели журналистов в Кельбаджарском районе

БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана подготовил обращение в международные медиаструктуры по поводу гибели журналистов в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине, сообщает в пятницу Trend.

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