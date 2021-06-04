Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обеспокоена гибелью азербайджанских журналистов

БАКУ / Trend / - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила сегодня глубокую озабоченность и печаль в связи с гибелью двух азербайджанских журналистов в результате подрыва мины на освобождённых территориях Азербайджана, передает Trend со ссылкой на заявление.

«Трагическая смерть Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова – ужасная новость, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования их родственникам и коллегам», – сказала Рибейро.

Рибейро отметила, что правоохранительные органы начали расследование по делу, и выразила надежду, что оно обеспечит полную ответственность за гибель журналистов.

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Редактор: Надир Насиров)