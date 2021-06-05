Франция должна потребовать у Армении карты минных полей – французский сенатор

БАКУ /Trend/ - Франция должна потребовать у Армении карты минных полей, чтобы избежать других трагедий.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Твиттер написала французский сенатор Натали Гуле.

«Франция должна потребовать у Армении карты минных полей, чтобы избежать других трагедий. Приношу соболезнования моим друзьям в Азербайджане в связи с гибелью журналистов Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова в результате подрыва на мине в Кельбаджаре. Соболезную их семьям».

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства «АЗЕРТАДЖ» Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Редактор: Надир Насиров)