Азербайджанская национальная платформа Форума гражданского общества "Восточного партнерства" обратилась к мировому сообществу (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская национальная платформа Форума гражданского общества "Восточного партнерства" обратилась с призывом к мировому сообществу в связи с гибелью азербайджанских журналистов и других безвинных людей вследствие отказа Армении предоставить карты заминированных территорий, несмотря на многочисленные призывы к этому, сообщает в субботу Trend.

Азербайджанская национальная платформа Форума гражданского общества "Восточного партнерства", объединяющая 71 неправительственную организацию, обращаясь к мировому сообществу, международным организациям, призвала их осудить Армению за непредоставление карт заминированных территорий и убедить официальный Ереван выполнить свои обязательства в соответствии с нормами права.

"Нас глубоко потрясло известие о том, что четвертого июня около 11 часов транспортное средство, в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвалось на противотанковой мине. В результате этого погибли три человека - оператор телеканала АзТВ Сирадж Абышов, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще четыре человека были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Во время первой Карабахской войны несколько журналистов, выполнявших свои служебные обязанности, также стали жертвами армянского террора. В то же время с ситуациями, представляющими угрозу для жизни, журналиста сталкивались и во время Отечественной войны Азербайджана. Во время этой 44-дневной войны армянские террористы неоднократно открывали огонь по журналистам, выполняющим свой профессиональный долг, в результате чего среди представителей СМИ были раненые. К сожалению, несмотря на то, что с окончания войны прошло несколько месяцев, террор с армянской стороны продолжается, и представители СМИ гибнут и сегодня. Азербайджанская национальная платформа Форума гражданского общества "Восточного партнерства" считает гибель граждан Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, которые загрязнены минами и другими взрывными устройствами, установленными Арменией, террором, направленным против международного права, человечности и мира.

С окончания войны в ноябре 2020 года и по сей день, включая сотрудников азербайджанского Агентства по разминированию, 85 азербайджанских граждан (в том числе 16 гражданских лиц) получили тяжелые ранения, свыше 100 гражданских и военнослужащих погибли, подорвавшись на минах. После войны официальный Баку неоднократно призывал руководство Армении предоставить карты заминированных территорий. Хотя стороны договорились решать все вопросы за столом переговоров, Армения до сих пор не предоставляет карты заминированных участков на освобожденных территориях Азербайджана, что является нарушением обязательств по международному гуманитарному праву, военным преступлением. Кроме того, минирование населенных пунктов, территорий вдоль рек, близ перекрестков и кладбищ является нарушением Женевской конвенции о противоминной деятельности от 1949 года и Дополнительного протокола I.

Азербайджанская национальная платформа Форума гражданского общества "Восточного партнерства" осуждает этот подход Армении, которая подвергает опасности мирных жителей, а также однозначно препятствует началу восстановительных работ на освобожденных территориях, обеспечению прочного мира в стране и регионе, возвращению более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома. Призываем к мобилизации усилий по обеспечению безопасной и мирной обстановки в регионе. Спасение человеческих жизней и ускорение процесса постконфликтного восстановления и реконструкции имеют важное значение для прочного мира в регионе.

Обращаясь к мировому сообществу и международным организациям, призываем осудить Армению за непредоставление карт заминированных территорий и убедить официальный Ереван выполнить свои обязательства в соответствии с нормами права", - говорится в заявлении.

(Перевод: Турал Гараджаев)