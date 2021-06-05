Гибель азербайджанских журналистов - террор против всех представителей СМИ в мире - Global Journalism Council

БАКУ /Trend/ - Глобальный совет журналистов (Global Journalism Council) выступил с заявлением в связи с гибелью двух азербайджанских журналистов в результате взрыва мины в освобождённом от оккупации Кельбаджарском районе Азербайджана, передает Trend в субботу со ссылкой на организацию.

«Мы глубоко опечалены гибелью двух наших коллег, оператора AzTv Сираджа Абышова и корреспондента АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, при взрыве мины в Кельбаджарском районе Азербайджана. Считаем гибель наших коллег из-за взрыва в заминированном Арменией районе террором против журналистов всего мира", - говорится в заявлении.

Также в заявлении от имени президента GJC Мехмета Али Дима говорится, что отказ Армении предоставить карту заминированных территорий Азербайджана противоречит всем международным конвенциям.

«Призываем все международные организации, правозащитные организации, и в особенности международные журналистские организации, не оставаться равнодушными к этому кровавому событию, и решительно осуждаем этот кровавый акт, приведший к гибели журналистов. Мы призываем Армению соблюдать нормы международного права», - говорится в заявлении.