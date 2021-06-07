Шарль Мишель и Владимир Путин обсудили армяно-азербайджанский конфликт

БАКУ / Trend / - Президент Европейского совета Шарль Мишель и Президент России Владимир Путин обменялись мнениями по поводу армяно-азербайджанского конфликта, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Во время телефонного разговора они также обсудили ситуацию в Ливии, поговорили о пандемии COVID, вакцинах и других глобальных проблемах.