Названа сумма, предложенная ливанскому наемнику за участие в боевых действиях против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для участия в боевых действиях против Азербайджана гражданину Ливана Эулджекджияну Викену Абрахаму предложили 2 000-2 500 долларов США.

Об этом сообщила в своих показаниях следствию сожительница В.Эулджекджияна Марал Назарян, видео которых было представлено на сегодняшнем судебном заседании над ливанским боевиком в Баку, сообщает во вторник Trend.