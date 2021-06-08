Названа сумма, предложенная ливанскому наемнику за участие в боевых действиях против Азербайджана

Политика 8 июня 2021 12:45 (UTC+04:00)
Названа сумма, предложенная ливанскому наемнику за участие в боевых действиях против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для участия в боевых действиях против Азербайджана гражданину Ливана Эулджекджияну Викену Абрахаму предложили 2 000-2 500 долларов США.

Об этом сообщила в своих показаниях следствию сожительница В.Эулджекджияна Марал Назарян, видео которых было представлено на сегодняшнем судебном заседании над ливанским боевиком в Баку, сообщает во вторник Trend.

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