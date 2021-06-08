Великобритания намерена помочь Азербайджану в разминировании освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Британский эксперт по нейтрализации взрывоопасных предметов находится в Азербайджане с целью оказания помощи в разминировании освобожденных земель страны.

Об этом, как передает во вторник Trend, говорится в публикации в Twitter посольства Великобритании в Азербайджане.

«Трагическое событие, произошедшее в пятницу в Кельбаджаре, напоминает нам о разрушительной опасности, которую представляют собой неразорвавшиеся боеприпасы. Эксперт соответствующего управления министерства обороны Великобритании находится с визитом в Азербайджане, чтобы узнать, как Великобритания может помочь Азербайджанскому национальному агентству по разминированию решить проблему с этими смертоносными последствиями конфликта», - пишет посольство.

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.