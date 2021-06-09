США придают большое значение двусторонним отношениям с Азербайджаном – Филип Рикер

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.

Как сообщили в среду Trend в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, поприветствовав гостя, Джейхун Байрамов подчеркнул стратегический характер существующего партнерства между Азербайджаном и США и отметил, что взаимные визиты оказали положительное влияние на развитие этих отношений.

Филип Рикер отметил, что Азербайджан является сильной страной-партнером и США придают большое значение двусторонним отношениям. Рикер обозначил региональные интересы США и указал на готовность помочь в ответе на существующие вызовы в регионе. Позитивно оценив достигнутую между Азербайджаном и Арменией договоренность о прекращении боевых действий, официальный представитель США выразил беспокойство в связи с недавними событиями в регионе, в том числе напряженностью на пограничном пункте. Он также выразил сожаление по поводу недавней гибели двух журналистов и официального лица в результате подрыва на мине. Рикер подчеркнул желание Соединенных Штатов помочь в разрешении существующей напряженности и сослался на усилия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о текущей постконфликтной ситуации в регионе, незаинтересованности Азербайджана в ее обострении, шагах, предпринятых в связи с выполнением трехстороннего заявления, а также безответственном поведение Армении, отказе предоставить карты минных полей и отправке группы диверсантов для минирования территорий Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов повестки двустороннего сотрудничества, в том числе в области энергетики и безопасности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)