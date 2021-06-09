Людвик Мкртычян избивал и пытал меня - находившийся в армянском плену Гариб Велиев (версия 2)

(первая версия в 14:30)

БАКУ /Trend/ - Однажды Людвик Мкртычян избил меня, после чего до вечера подвергал пыткам.

Об этом на суде над армянскими боевиками Людвиком Мкртычяном и Алешей Хосровяном, которые пытали азербайджанских пленных, сказал потерпевший Гариб Велиев, сообщает в среду Trend.

Потерпевший сообщил, что Л.Мкртычян подвергал его тяжелым пыткам.

"Меня взяли в заложники армянские военные в 1999 году, когда я пас скот в направлении села Тапгарагоюнлу. Меня отвезли в Шушинскую тюрьму, где подвергли мучительным пыткам. Я видел Людвика Мкртычяна в военной форме в Лачинском районе. Он был переводчиком с азербайджанского языка. Л.Мкртычян ударил меня ногой в грудь и начал пытать. В кабинете он бил меня по лицу, потом нанес удар коленом, надел на голову мешок и вновь стал пытать. Однажды он избивал меня до самого вечера. Пытался выведать расположение ближайшей воинской части, требовал, чтобы я признался в том, что являюсь разведчиком. Он чисто говорит на азербайджанском. Два месяца я находился в плену. После того как Международный комитет Красного Креста взял ситуацию со мной под контроль, пытки прекратились. После возвращения я месяц находился на лечении", - сказал Велиев.

Отвечая на вопросы прокурора, потерпевший сообщил, что на предварительном следствии Мкртычян узнал его.

"На первой очной ставке он меня узнал, но на второй стал это отрицать", - сказал Велиев.

Отметим, что в административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева прошел судебный процесс по уголовному делу в отношении армянских боевиков Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, которые во время первой Карабахской войны пытали азербайджанских пленных и совершили другие тяжкие преступления.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)