В Нидерландах прошли акции протеста против Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Конгресса азербайджанцев Бенилюкса (КАБ) и поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана в нидерландских Роттердаме и Харлеме проведены акции в знак протеста против Армении за отказ предоставить Азербайджану карты минных полей.

Как сообщили в среду Trend в госкомитете, в одиночных акциях протеста приняли участие молодые члены КАБ и местные жители. Надев футболки со слоганами «Освободите Карабах от мин!», «Освободите нас от мин!», «Конец смертям от мин!», участники акции в различных местах вышеуказанных городов держали в руках плакаты с информацией о военных преступлениях Армении.

На плакатах с заголовком «Армянская сторона отказывается предоставить карты минных полей, несмотря на призывы» на фоне ужасающих взрывов было обращено внимание на то, что каждый взрыв мины на освобожденных землях Азербайджана является очередным военным преступлением Армении, что азербайджанские гражданские лица и военнослужащие продолжают погибать от заложенных армянской армией мин и отказ предоставить карты минных полей мешает возвращению азербайджанцев в свои дома.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)