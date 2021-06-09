ECHO стремится поддержать Азербайджан в процессе разминирования территорий – делегация ЕС

БАКУ /Trend/ - Европейская комиссия по гуманитарной помощи и гражданской защите (ECHO) стремится поддержать Азербайджан в процессе разминирования территорий, освобожденных от армянской оккупации.

Об этом, как передает в среду Trend, сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Комментируя недавнюю гибель двух азербайджанских журналистов в результате подрыва на установленной армянами мине в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе, он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава представительства отметил, что ЕС продолжает следить за новостями и, к сожалению, видит, что количество убитых и раненых, в том числе из-за мин, увеличивается.

«Ситуация там очень тяжелая. Было заложено много мин. Это действительно очень печально. Мы постоянно поднимаем вопрос о минных картах, и ЕС опубликовал множество заявлений по этому поводу, поощряя каждый шаг с обеих сторон, который может укрепить доверие и мир в регионе. И предоставление минных карт было бы одним из таких шагов – не единственным, но одним из важных. Но боюсь, что это не решит всех проблем», – сказал Янкаускас.

По его мнению, трудно ожидать, что на картах будет обозначена каждая установленная мина.

«Следует быть очень осторожными, уделять время и внимание разминированию. Я знаю, что наши коллеги из ПРООН тоже советуют и помогают. У нас есть координационная группа, которая поддерживает эту деятельность. А недавно ЕС заключил контракт на повышение осведомленности о минной опасности», – пояснил он.

Он отметил, что в ЕС есть эксперт из ECHO, гуманитарного подразделения Европейской комиссии, который работает над оказанием дальнейшей поддержки.

«Мы опубликовали запрос на сбор еще 10 миллионов евро, часть из которых предназначена для помощи именно в гуманитарном разминировании. Это непрерывный процесс, который мы полностью поддерживаем, но в первую очередь мы призываем людей быть очень осторожными», – сказал он.

Янкаускас добавил, что, конечно, карты минных полей были бы очень полезны, а также любые другие шаги с обеих сторон, такие как работа по делимитации границы, поскольку они укрепляют доверие.

«Я думаю, что обеим сторонам нужна эта уверенность для прочного мира. Смерть любого журналиста или гражданского лица – слишком большая потеря, так как это вообще не должно происходить. Мы подчеркиваем это в своих заявлениях, поднимаем этот вопрос в разговорах с властями Армении», – добавил он.

(Автор: Наргиз Садыхова, Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)