Армения и Азербайджан должны взять на себя обязательство об обмене информацией для успешного разминирования – Европарламент

БАКУ /Trend/ - Армения и Азербайджан должны взять на себя обязательство об обмене информацией для успешного разминирования, сообщает Trend со ссылкой на делегацию Европарламента по связям с Южным Кавказом.

Об этом говорится в совместном заявлении главы делегации по отношениям с Южным Кавказом, депутата Европарламента Марины Калюранд, постоянного докладчика по вопросам Армении, депутата Европарламента Андрея Ковачева и докладчика по Азербайджану, депутата Европарламента Желяны Зовко.

«Мы опечалены гибелью трех мирных жителей Азербайджана, в том числе двоих журналистов, в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе четвертого июня. К сожалению, это только последние из числа жертв наземных мин в контексте армяно-азербайджанского конфликта. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и надежду на полное выздоровление раненых.

Обе стороны должны стремиться к сотрудничеству и обмену доступной информацией, чтобы приступить к эффективному разминированию и предотвратить трагедии в будущем.

Противопехотные мины по своей сути являются оружием неизбирательного действия, которое не может различать гражданские и военные цели», – говорится в заявлении.

(Редактор: Надир Насиров)