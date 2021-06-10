Армянские террористы совершили бесчисленные преступления против других народов - азербайджанский депутат

Политика 10 июня 2021 17:58 (UTC+04:00)
Армянские террористы совершили бесчисленные преступления против других народов - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Убийство на глазах у всех во Франции 26-летнего выходца из Гамбии Юсуфа армянскими террористами является их очередным преступлением, сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова.

По ее словам, армяне за долгие годы совершили бесчисленное количество таких преступлений.

По словам депутата, преступления последнего времени, будь то инцидент во Франции или убийство двух судебных исполнителей в Сочи, в очередной раз свидетельствуют о том, что армяне, маскируясь, преподносят себя мировой общественности как "несчастный народ", но потом раскрывается их истинное лицо.

Гусейнова отметила, что идеологические центры в Армении воспитывают население в духе ненависти к другим народам.

По ее мнению, армянский народ психологически подпал под влияние расизма.

"Они испытывают ненависть не только к Азербайджану и Турции, их неприязнь не знает границ. Неспроста Армения является моноэтническим государством, где не проживают представители других народов", - сказала Гусейнова.

Она подчеркнула, что в результате теплого отношения президента Франции Макрона к армянам, они чувствуют себя в этой стране свободно и безнаказанно, совершают подобные преступления, надеясь на благосклонное отношение к ним главы государства.

"Безусловно, это никак не красит Францию. Тысячи африканцев стекаются на улицы французских городов, чтобы потребовать для убийц заслуженного наказания. То есть за преступление, совершенное армянами, должно ответить Французское государство. Если руководство Франции и дальше будет поддерживать армян, то страна столкнется с очень серьезными проблемами", - сказала Гусейнова.

Ранее сообщалось, что во французском Сент-Этьене группа из трех - четырех армян, напав на улице на 26-летнего выходца из Гамбии, нанесла ему на глазах у прохожих четыре смертельных ножевых ранения.

Согласно французским источникам, инцидент произошел на почве расизма в стране, которую армяне считают своей второй родиной, где по закону расизм должен караться законом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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