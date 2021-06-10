ВС Армении открыли огонь по азербайджанским частям в направлении Кельбаджара - минобороны

БАКУ /Trend/ - Минобороны Армении распространило заявление об обстреле азербайджанских вооруженных сил на армяно-азербайджанской границе в направлении Кельбаджарского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, подтвержден факт обстрела вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии. В результате обстрела среди азербайджанских военнослужащих погибших и пострадавших нет.

Этот факт еще раз доказывает, что армянская сторона сознательно проводит политику обострения ситуации на государственной границе двух стран и военных провокаций перед выборами.

Армянская сторона несет полную ответственность за случившееся.