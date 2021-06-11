В преддверии выборов Кочарян прибегает к хитрым механизмам и незаконным методам – азербайджанский политолог

БАКУ /Trend/ - По мере приближения досрочных парламентских выборов в Армении кандидаты продолжают обвинять друг друга. В преддверии выборов Кочарян прибегает к хитрым, как и он сам, механизмам и незаконным методам. Плачевная ситуация заключается в том, что напряженная предвыборная борьба не ограничивается лишь противостоянием кандидатов. Так, несколько дней назад словесная перепалка между и.о. премьер-министра Николом Пашиняном и сторонниками экс-президента Роберта Кочаряна в армянском городе Гюмри переросла в массовую драку.

Об этом в пятницу сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, после удара «железным кулаком», они растеряли остатки здравого смысла и перешли на откровенно уличную драку.

«Более того, предвыборная кампания и используемые в ней механизмы обретают грязный оттенок, впрочем, как и сами кандидаты. Это констатируют и СМИ в самой Армении. К примеру, в некоторых районах финансовая помощь сельским жителям, которая не предоставлялась годами, теперь используется в целях соблазнения людей в преддверии выборов, присвоения их голосов любым методом.

При этом эта тактика не ограничивается пропагандистской и агитационной кампанией одного кандидата. Если изначально блок во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном, который считается главным соперником Пашиняна, обвинял правительство в подкупе избирателей, то теперь становится ясно, что этой тактикой пользуется и сам Кочарян, ибо этот механизм был создан и "пущен в оборот" самим Кочаряном.

Таким образом, Кочарян, который расширил свои финансовые возможности за счет коррупции и имеет более высокие финансовые возможности, чем другие кандидаты, без колебаний тратит большие суммы денег на подкуп избирателей», – сказала Шабнам Гасанова.

Политолог добавила, что Кочарян использует карабахский клан, который он создал вместе с Саргсяном, для своей выгоды и личных амбиций, как он это делал на протяжении многих лет.

«Они вовлекают в избирательный процесс карабахских армян, которым во время оккупации были незаконно выданы армянские паспорта. В то же время Кочаряну доверяют многие влиятельные российские олигархи и предприниматели армянского происхождения. Безусловно, между ними существует взаимный интерес. Кочарян дал определенные обещания олигархам в случае своего избрания.

Как писали некоторые армянские СМИ о нынешней плачевной ситуации в стране, Армения находится в бесхозном состоянии. С одной стороны, хаос, с другой – общество, находящееся в смятении, и, что еще хуже, пытающийся максимально обеспечить за счет этого свои личные интересы и использующий очень хитрые, как и он сам, механизмы и незаконные рычаги Кочарян», – подытожила Шабнам Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)