Азербайджан приветствует решение ЕСПЧ отклонить требование о немедленном освобождении 11 граждан Армении – МИД

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана приветствует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонить требование о немедленном освобождении 11 граждан Армении, содержащихся в настоящее время в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала руководитель Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ в связи с решением ЕСПЧ отклонить требование о немедленном освобождении содержащихся в Азербайджане11 граждан Армении.