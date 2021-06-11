Азербайджан приветствует решение ЕСПЧ отклонить требование о немедленном освобождении 11 граждан Армении – МИД (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:52)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана приветствует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонить требование о немедленном освобождении 11 граждан Армении, содержащихся в настоящее время в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала руководитель Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ в связи с решением ЕСПЧ отклонить требование о немедленном освобождении содержащихся в Азербайджане 11 граждан Армении.

По словам главы пресс-службы МИД, армянская сторона, ссылаясь на Правило 39 Судебного регламента, предприняла две попытки для освобождения задержанных, но оба обращения были отклонены.

«Обращение Армении игнорирует права и обязательства Азербайджана, закрепленные в международном праве, по уголовному преследованию лиц, подозреваемых в нарушении внутреннего законодательства и международного права, а также в совершении тяжких военных преступлениях. Решение ЕСПЧ подчеркивает именно это право.

Призыв Армении к немедленному освобождению задержанных равносилен призыву к Правительству Азербайджана не уважать верховенство закона. Мы привержены этим принципам, и, как установил ЕСПЧ, эти люди будут оставаться под стражей до окончания уголовного преследования.

Как известно, двое из тех, кого Армении требовала немедленно освободить, – Людвиг Мкртычян и Алеша Хосровян – в настоящее время находятся под судебным следствием по обвинению в пытках в отношении граждан Азербайджана. Придерживаясь установленных принципов международного и внутреннего права, Азербайджан в соответствии со своими правами и обязательствами намерен довести до конца это уголовное преследование.

Хотелось бы также отметить, что Азербайджан выполнил все требования, связанные с состоянием этих людей. Были организованы встречи задержанных с представителями Международного Комитета Красного Креста и Уполномоченным по правам человека (омбудсмен), представлены медицинские документы о состоянии их здоровья, в том числе шести военных, задержанных азербайджанскими военнослужащими 27 мая», – сказала Лейла Абдуллаева.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)