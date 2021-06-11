Необходима деэскалация и старт диалога между Арменией и Азербайджаном - председатель ОБСЕ

БАКУ/Trend/ - Нынешний рост напряженности на границе Армении и Азербайджана демонстрирует, что нерешенные вопросы остаются серьезным вызовом международному миру и безопасности.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказала председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, выступая по видеосвязи на слушаниях Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США.

"Необходима деэскалация и старт диалога между сторонами, чтобы возобновить переговоры об устойчивом политическом решении в соответствии с международным правом, решить гуманитарные нужды и вопросы прав человека", - сказала Линде.

Линде убеждена, что Минская группа ОБСЕ, с сопредседателями в лице России, США и Франции - лучший формат для решения данных вопросов.