Комментатору «Матч ТВ» Моссаковскому не стоило нарушать законы Азербайджана – Андронов

БАКУ /Trend/ - Спортивный комментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале поделился мнением о запрете сотруднику телеканала «Матч ТВ» Михаилу Моссаковскому освещать матчи чемпионата Европы 2020 года из Баку, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

По его мнению, коллеге не стоило нарушать законы той страны, в которую он собирался ехать.

«Мише Моссаковскому мои сочувствия, но он знал, на что шел...», - подытожил журналист.

Напомним, что другой комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян тоже не сможет приехать в Баку, несмотря на то, что прошел аккредитацию на игры ЕВРО-2020.

Арустамян неоднократно незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана, не получив разрешения от соответствующих азербайджанских структур, чем продемонстрировал неуважение к территориальной целостности нашей страны.