Освобожденное село Кямаллы Лачинского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/- Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Кямаллы Лачинского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.
Представляем вниманию читателей эти кадры.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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