В Агдаме я обнаружил членов семей людей, бежавших от геноцида в Ходжалы – известный фотограф (ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - Когда я прибыл на тот момент оккупированный город Агдам, я увидел членов семей тех людей, которые бежали от Ходжалинской резни.

Об этом в ходе визита представителей зарубежного дипломатического корпуса в Агдамский район Азербайджана заявил известный фотограф Реза Дегати, сообщает Trend.

Он отметил, что впервые приехал в Агдам в 1992 году, сразу после того, как услышал о Ходжалинской резне.

«Когда я приехал в город Агдам, я обнаружил здесь членов семей людей, бежавших из Ходжалы, и все они искали тела своих родных, которые были доставлены Международным Комитетом Красного Креста. Итак, все эти фотографии сделаны в это время, когда люди ищут тела своих родственников», – сказал он.

Дегати добавил, что после того, как он запечатлел последствия Ходжалинской резни, он продолжил фотографировать в Физули, Джебраиле и Шуше, которые также были оккупированы вооруженными силами Армении в течение почти 30 лет.